قرار صادم لأنشيلوتي لحل أزمة المهاجم في ريال مدريد

مخاطرة من المدرب الإيطالي

مشكلة هائلة يواجهها نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الفشل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

كريم بنزيما هو المهاجم الصريح الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بالفريق، بعد رحيل لوكا يوفيتش ولحاق بورخا مايورال به بالإضافة لعدم ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي في ماريانو دياز.

ويصبح بذلك الحل الأنسب للفريق الإسباني هو التعاقد مع مهاجم جديد، بعدما ظهرت العديد من الأسماء المرشحة مثل راؤول دي توماس وإدينسون كافاني وتيمو فيرنر وغيرهم، ولكن أنشيلوتي قرر الاعتماد على حل آخر.

ما هو قرار أنشيلوتي بخصوص المهاجم الجديد؟

قالت صحيفة "as" الإسبانية إن أنشيلوتي أخبر إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أنه سعيد بالتشكيل الذي يمتلكه ولا يريد التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت أن الإيطالي يؤمن بإمكانية الاعتماد على رودريجو جويس وإيدين هازارد وماركو أسينسيو في خط الهجوم لمساعدة بنزيما بهذا المركز.

ومن المتوقع أن يتم السماح لماريانو دياز بمغادرة النادي هذا الصيف رغم قرار أنشيلوتي بعدم التعاقد مع مهاجم، بوجود احتمالية لرحيل أسينسيو أيضًا في حالة عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم.

وتعتبر الحالة الوحيدة التي سيطلب فيها أنشيلوتي التعاقد مع لاعب آخر بخط الهجوم، هي لو انتهى الأمر برحيل أسينسيو، لأن الفريق وقتها سيعاني من نقص عددي واضح.

التناقض بين أنشيلوتي وتشافي

الوضع الحالي لريال مدريد وبرشلونة يعكس حالة من التناقض الواضح بين موقف كل فريق، رغم الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني واستقرار غريمه التقليدي على الجانب الآخر.

برشلونة لديه الكثير من العمق في خط الهجوم، بتواجد روبرت ليفاندوفسكي وبيير أوباميانج وممفيس ديباي وأنسو فاتي بالإضافة للعديد من الأجنحة مثل رافينيا وعثمان ديمبيلي وفيران توريس.

بينما قرر أنشيلوتي الاكتفاء بالمجموعة الحالية التي يمتلكها، وسط شكوك حول قدرة بنزيما وفينيسيوس جونيور على صناعة الفارق بمفردهما الموسم القادم.