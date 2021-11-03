قرار صادم .. الاتحاد يحدد موقفه من شتوية 2022

بدأت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في دراسة موقفها من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بالتعاقد مع لاعبين جدد أو الاكتفاء باللاعبين الحاليين.

الاتحاد يعاني خلال الوقت الحالي على المستوى المادي، وهو الأمر الذي حرمه من الرخصة الآسيوية التي تسمح له المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

ما هو موقف الاتحاد من الانتقالات الشتوية 2022؟

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد تتجه للثبات على جميع اللاعبين المحترفين في صفوفها دون تغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الالتزامات المالية المتعددة على النادي، بالإضافة للمستويات الفنية التي يقدمها اللاعبين.

وسيقتصر التغيير داخل صفوف نادي الاتحاد حال تطلب الأمر، على لاعب واحد فقط، وذلك من أجل دعم أحد المراكز التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

لماذا لن تتحرك إدارة الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية؟

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الاتحاد لديها العديد من الأزمات المالية المطالبة بالوفاء بها، من أجل تجنيب النادي من أي تبعات لها، وذلك للحرص على عدم تحميل الخزينة مبالغ مالية مرهقة قد تترتب على إنهاء عقود لاعبين مرتبطين مع النادي.

وتريد إدارة الاتحاد التمسك بجميع نجوم الفريق خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل تجديد عقودهم التي اقتربت من نهايتها، في مقدمتهم سعود عبد الحميد، والبرازيلي رومارينيو.

إلى أين وصل الاتحاد في مسألة تجديد سعود عبد الحميد؟

وأكدت الصحيفة على أن إدارة نادي الاتحاد ستعقد اجتماعًا مع سعود عبد الحميد ووكيل أعماله، بعد انتهاء مهمة اللاعب الوطنية في المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، من أجل حسم أمر تجديد عقده.

وتسعى إدارة الاتحاد لحسم ملف سعود عبد الحميد في القريب العاجل، من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق، في ظل تبقي 3 شهور فقط في عقده مع العميد، وفق الأنباء المتواترة خلال الوقت الحالي، بوجوده في الفترة الحرة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سعود عبد الحميد يمتلك العديد من العروض خلال الوقت الحالي للتوقيع لفريق آخر غير الاتحاد، على رأسها من الهلال والنصر.

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