بقرار رئاسي - نجل إيتو يغيب عن كأس العالم للناشئين

لماذا لن يشارك نجل إيتو في كأس العالم للناشئين؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يغيب نجل صامويل إيتو، أسطورة الكاميرون، عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بسبب مرسوم رئاسي يرجع للعام 2014.

إيتيان إيتو استدعي للمشاركة مع منتخب الكاميرون في مباراة ودية ولكنّه لن يتمكن من السفر إلى البرازيل لخوض المونديال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ السبب وراء استبعاد نجل إيتو أنّه ينشط في صفوف ريال مايوركا الإسباني وهناك مرسوم رئاسي صدر في 2014 يحذر على منتخبات أقل من 15 عامًا و17 عامًا ضم لاعبين يشاركون في دوريات خارج البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدير الفني لمنتخب تحت 17 عامًا طلب من الاتحاد الكاميروني التدخل لإلغاء هذا القرار ولكن محاولاته باءت بالفشل.

وتأثر أيضًا باريل فوستو، لاعب روما، بالقرار ذاته، إذ رغم وجوده في قائمة المنتخب وإمكانية السفر إلى البرازيل إلا أنّه لن يشارك في أي مباراة.

جدير بالذكر أنّ إيتو سجل 56 هدفًا رفقة منتخب الكاميرون وحقق أمم أفريقيا مرتين.