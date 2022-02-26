قرار حاسم ومفاجئ من النصر بخصوص الحكام الأجانب

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن قرار حاسم ومفاجئ اتخذه نادي النصر بخصوص طلبه لحكام أجانب لمبارياته في الدوري السعودي، وذلك بعد تعرضه لعدد من الأخطاء التحكيمية الكبيرة خلال المباريات الأخيرة.

مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد انتقد بقوة الحكام الأجانب واختياراتهم عقب خسارة الفريق أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2-1، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية ضد الفريق خلال تلك المواجهة ومباراة الاتحاد في الدوري لا تحتمل وأثرت في مسيرة الفريق.

ما هو قرار النصر تجاه الحكام الأجانب؟

صحيفة الرياض أكدت خلال نسختها الصادرة صباح اليوم السبت أن الإدارة النصراوية بقيادة آل معمر قررت التوقف عن طلب حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق في الدوري السعودي، وذلك لعدم تحقيق مطلبها باختيار حكام من النخبة والمستوى الأول في أوروبا.

النصر أنفق أكثر من 4 ملايين ريال سعودي هذا الموسم لطلب حكام أجانب لمبارياته، إذ طلبهم لإدارة 20 مباراة داخل وخارج الرياض في الدوري والكأس، وهو أكثر الأندية طلبًا لهم في السعودية، ورغم ذلك لم يحظ، حسب مسؤوليه، بالعدالة التحكيمية المستهدفة من إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير.

النصر تقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الهلال يوم 3 مارس القادم ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وقد قررت الإدارة أن تكون تلك آخر مباراة تطلب فيها حكامًا أجانب، على أن تُكمل مباريات الموسم الجاري بحكام محليين.

ماذا حدث في مباراتي النصر أمام الاتحاد والهلال؟

غضب النصراويين من التحكيم وصل ذروته عقب الخسارة القاسية أمام الاتحاد في الدوري السعودي بأربعة أهداف دون رد، إذ رأوا أن الحكم ذبح الفريق بقراراته الخاطئة وأبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمدالله في الشوط الأول وطرد أندرسون تاليسكا خلال الشوط الثاني.

وقد زاد الغضب الأصفر كثيرًا عقب الخسارة أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين الماضي، إذ اتهموا الحكم باحتساب ركلة جزاء خاطئة لصالح بطل آسيا منحته الفوز وبطاقة التأهل لنصف النهائي.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، مع بقاء مباراة مؤجلة للأخير ستُلعب أمام الهلال في مارس المقبل.

اقرأ أيضًا |

الاتحاد للجميع: لست في خطر .. أنا الخطر نفسه!

الفتة والقهوة وغيرهما .. أجانب ارتبطوا بعادات وأكلات الدول العربية

ورطة لاتحاد القدم .. خبير وقانوني يكشفان مفاجأة عن حكم ديربي الرياض