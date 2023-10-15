قرار جديد ومفاجئ من نونو سانتو تجاه جوتا

الجناح البرتغالي خارج قائمة العميد المحلية

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كشف رودي جاليتي الخبير بأخبار سوق الانتقالات عن قرار مفاجئ اتخذه نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بشأن الجناح البرتغالي جوتا، والذي استبعد من قائمة الفريق المحلية بسبب قاعدة الـ8 أجانب.

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جوتا كان قد انضم للفريق السعودي قادمًا من سلتيك في صفقة كبيرة، ورغم الآمال الكبيرة التي رافقت انضمامه للعميد إلا أنه لم يُقدم المستوى المطلوب في المباريات القليلة التي خاضها، ولذا واجه عديد الانتقادات من الإعلام والجمهور الاتحادي، حتى انتهى به المطاف خارج القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع لويز فيليبي.

المصادر المتابعة كانت قد أكدت رغبة المدرب البرتغالي في التخلص من مواطنه، وقد ارتبط اللاعب بالفعل بعدد من الأندية السعودية والخارجية لكنه لم يُوفق في الالتحاق بأي منها.

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جاليتي أكد عبر منصة إكس أن سانتو أبلغ اللاعب صاحب الـ24 عامًا بقراره الجديد، وهو الاعتماد عليه في البطولات الخارجية، وتحديدًا دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، من اليوم وصاعدًا، مع استمرار استبعاده من المباريات المحلية بسبب لوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بتسجيل 8 أجانب فقط.

القرار يُعد مفاجئًا نظرًا لتأكيد الجميع على رفض سانتو بقاء جوتا، وقد عُرف عن المدرب عناده ورفضه التراجع عن قراراته الخاصة باللاعبين مثلما هو الوضع مع عبد الرحمن العبود.

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