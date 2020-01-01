قرار جديد من الكاف بشأن مستقبل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

كان من المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء من المغرب

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

وبحسب الكاف فأن لجنة الطوارئ في الكاف بحثت الأمر، ووجدت صعوبة إقامة ما تبقى من البطولتين في المواعيد المحددة، خاصة أن خطوط الطيران متوقفة في أغلب دول العالم.

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وقالت الاتحاد الإفريقي أن تأجيل البطولات سيكون لأجل غير مسمى، فلا أحد يعلم متى ستتحسن الأوضاع، وحينما تتضح الملامح سيعلن الكاف المواعيد النهائية.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء من المغرب على الترتيب في نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك خلال شهر مايو المقبل.

بينما يتقابل نهضة بركان مع حسنية أغادير، وبيراميدز مع حورويا كوناكري، في نصف نهائي الكونفدرالية.

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يُذكر أن أغلب الدوريات في العالم قد تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم تحديد موعد لعودة المسابقات المحلية حتى الآن.