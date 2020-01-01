قرار جديد من اتحاد جدة للحفاظ على لياقة اللاعبين أثناء التوقف

كورونا يضرب جميع بطولات كرة القدم حول العالم

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد قرار جديد بشأن اللاعبين، اليوم السبت، للوقاية من كورونا خلال الفترة المقبلة لحمايتهم من الإصابة.

فيروس كورونا تسبب في تجميد النشاط الرياضي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 15 يومًا خوفًا من تفشي الفيروس.

وقرر الاتحاد توزيع اللاعبين على 3 مدن مختلفة خلال فترة تعليق النشاط الرياضي من أجل حمايتهم من الإصابة فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ووضع كاريلي المدير الفني للاتحاد برنامج تدريبي للاعبين أثناء العزل المنزلي من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لهم خلال فترة التوقف.

اقرأ أيضًا - حسام عاشور: مصدوم من تعامل الأهلي معي.. ولن يتم إجباري على الاعتزال

وتوزع لاعبو الاتحاد بين مدينة جدة والتي يتواجد بها العدد الأكبر، ومدينة الرياض التي شهدت تواجد كلًا من عبدالرحمن العبود وعبدالمحسن فلاتة، بينما تواجد عمار الدحيم في الدمام.

ووضع كاريلي مهام لكل فرد لمساعديه من أجل متابعة اللاعبين وتدريباتهم اليومية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.