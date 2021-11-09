قرار تاريخي .. اتحاد الكرة يحسم ملف "سقف رواتب" اللاعبين السعوديين

حسم اتحاد كرة القدم السعودي أخيرًا ملف سقف رواتب اللاعبين السعوديين، والذي كان محل خلاف كبير بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين في الفترة الأخيرة.

كان الاتحاد السعودي قد اتخذ قرارًا في 2019 بتحديد سقف رواتب اللاعبين السعوديين من حيث الراتب الشهري والمكافآت ومقدم العقد، إذ أقر عدم تجاوز راتب اللاعب السنوي مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي وألا يتجاوز مقدم عقده إن كان لمدة 3 سنوات مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي.

وطالبت بعض الأندية بإزالة هذا السقف خاصة بعد تطبيق بنود الكفاءة المالية والتي تُراقب عمل الأندية وتمنعها من زيادة ديونها وإلا ستُوقف عن تسجيل اللاعبين، فيما أراد البعض الآخر زيادة المبالغ المالية.

وحاول الاتحاد السعودي التوصل لاتفاق مع الأندية حول الأمر، وقد قدم لهم 3 اقتراحات لكن لم يتم الاتفاق على أي منها، ليتخذ المسؤولون أخيرًا قرارًا بفتح سقف الرواتب وعدم تحديده بأي مبلغ، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عرض يوم أمس خلال اجتماع مع الأندية ذلك الاقتراح مع طلبه منح الاتحاد الوقت اللازم لتنسيق الآلية المناسبة لتنفيذه بما يتماشى مع بنود شهادة الكفاءة المالية ووضع بنود صارمة لمنع تراكم الديون على الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار من المتوقع أن يُعلن رسميًا عقب انتهاء معسكر المنتخب السعودي حاليًا، حيث يستعد لمواجهة أستراليا وفيتنام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.