قرار تأديبي - مدرب الإسماعيلي يستبعد باهر المحمدي من قائمة مواجهة إنبي

الإسماعيلي يقرر استبعاد المحمدي من قائمته

استبعد أدهم السلحدار المدير الفني لنادي الإسماعيلي، باهر المحمدي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

باهر المحمدي كان قد أعلن رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض أحدهم عربي والأخر محلي.

وغضب مجلس إدارة الإسماعيلي لما بدر من باهر المحمدي أمس في تصريحات تلفزيونية، حيث قرر تأديب اللاعب باستبعاده من مواجهة إنبي.

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: محمود البدري – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – بيكيتي سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – محمد صادق.

الهجوم: حازم مرسي – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.