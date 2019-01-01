قرار بمنع حضور الجماهير لمباريات كأس مصر

اتحاد الكرة يسمح للجماهير حضور مباراة نهائي الكأس فقط

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات كأس مصر في الأدوار المقبلة بدون جماهير في النسخة الحالية.

وتقام مباريات الكأس يومي 27 و 28 فبراير الجاري، بعد تأجيلها لفترة بسبب مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية وضغوط الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أبو ريدة قام باتخاذ قرار بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على إقامة لقاءات الكأس بدون جماهير.

وتقام مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري، على ملعب "برج العرب" في تمام السابعة مساءً، ولكنها لم يحضرها جماهير.

وقرر مجلس الاتحاد إقامة لقاء النهائي في النسخة الحالية من كأس مصر، بالجماهير ولكن بأعداد جماهير تحددها الجهات الأمنية وقتها.

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ومن المتوقع أن تقام مباراة نهائي الكأس عقب منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي سوف تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو.