قرار إداري يحرم الاتحاد من ضم عبد الرحمن غريب

بسبب كأس العالم، غريب يريد الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن أن نادي الاتحاد كان قريبًا من التعاقد مع عبد الرحمن غريب جناح فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لولا عدم اتخاذ قرار إداري.

ما هي قصة الرغبة الاتحادية في التعاقد مع غريب؟

نشر الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن تقديم شخصية اتحادية وعدًا للتكفل بصفقة عبد الرحمن غريب لولا عدم اتخاذ أحد القرارات الإدارية.

وجاء نص تغريدة الرشيد كالآتي: "شخصية اتحادية وعدت بالتكفل بعقد اللاعب عبد الرحمن غريب في وقت سابق، مقابل اتخاذ قرار إداري، ولم يتم اتخاذ القرار حينها".

أحد متابعي الرشيد استفسر منه عن القرار الذي طلب الشخصية اتخاذه، ليرد عليه قائلًا: "إقالة".

ما هي رغبة عبد الرحمن غريب؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن غريب أكد لمسؤولي الأهلي، عن أنه لديه رغبة جادة في مغادرة الفريق خلال الفترة الحالية، لعدم رغبته في اللعب مع الفريق بدوري يلو، خوفًا على مكانه في المنتخب الأول قبل كأس العالم قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن غريب أفصح لمسؤولي الأهلي عن رغبته في الانتقال بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، كما يرغب الراقي.

وأكد غريب لمسؤولي الأهلي على أن رغبته الأولى هي الانتقال إلى نادي الهلال، بالإضافة للانفتاح على دراسة العروض الأخرى التي تلقاها الفريق بشأنه. "اقرأ التفاصيل"