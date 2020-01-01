قرار اتحاد الكرة يُجبر الأهلي على تجديد عقود عبدالغني والمؤشر وباسم

ضرورة موافقة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على التجديد

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي في التحرك من أجل تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في شهر أغسطس المُقبل.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي عقب قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة موافقة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على التجديد من أجل مواصلة مشوارهم مع فرقهم في بطولة الدوري.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الراقي تعمل على تجديد عقود الثلاثي حسين عبدالغني، سلمان المؤشر وباسم العطا الله، حيث تنتهي عقودهم قبل شهر أغسطس مما يحرمهم من التواجد مع الفريق في بطولة الدوري.

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وتسعى إدارة الأهلي في الإبقاء على الثلاثي، حيث مازال الفريق يسعى للحصول على مقعد آسيوي وكذلك المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت لجنة الاحتراف قد أبلغت الأندية بضرورة تجديد عقود اللاعبين حتى 15 سبتمبر المُقبل للأندية التي تشارك في بطولة الدوري، وحتى 5 أكتوبر للأندية المتواجدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.