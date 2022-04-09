"قرارات مؤلمة .. الأهلي مطالب بالسير على خطوات برشلونة ليعود للمنافسة"

طالب الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال إدارة النادي الأهلي السعودي بالسير على خطوات برشلونة للخروج من أزمته الحالية والعودة للمنافسة بجدية على الألقاب محليًا وخارجيًا.

وأشار الزلال إلى أن المطلوب من الأهلي اتخاذ قرارات مؤلمة لصالح النادي، كما فعل جوان لابورتا رئيس النادي الإسباني بتخليه عن النجم ليونيل ميسي والمدرب رولاند كومان والتعاقد مع تشافي هيرنانديز.

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الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ولا يفصله عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى سوى 3 نقاط قد تتقلص إلى نقطة واحدة حال فاز الاتفاق على الهلال في المباراة المؤجلة.

العديد من النقاد يتحدثون عن روشتة العلاج لأزمة الأهلي الكبيرة، لكن الزلال كان واضحًا للغاية وأكد أن العودة لابد أن تتضمن بعض الضحايا وأبرزهم النجوم الكبار الذين لم يعد بإمكانهم تقديم الإضافة، وقد ذكر اسم عمر السومة تحديدًا.

وأضاف "أولى خطوات التصحيح في الأهلي يجب أن تكون اتخاذ قرارات مؤلمة، وأول تلك القرارات هو التخلي عن لاعبين أكملوا دورتهم داخل الملعب وعلى رأسهم بالطبع عمر السومة".

تابع "الجميع شاهد لابورتا رئيس برشلونة كيف اتخذ تلك القرارات المؤلمة لإنقاذ النادي من مشاكله، أبرزها التخلي عن ليونيل ميسي، وإن كان للضائقة المالية دور في هذا القرار، ومن ثم إقالة كومان والتعاقد مع تشافي، وقد رأينا كيف تغير الوضع تمامًا في الملعب رغم أن الإضافات على صعيد اللاعبين ليست كبيرة، بل مجرد 2-3 لاعبين".

"أولى خطوات التصحيح في الأهلي التعاقد مع مدرب قوي يقود الفريق، والأهم أن يكون أسلوب لعبه وأفكاره مناسبة للفريق، الأهلي معروف تاريخيًا بالكرة الهجومية، فكيف تجلب له مدرب يعتمد على الأسلوب الدفاعي".

يُشار إلى أن الأهلي ضم السومة من القادسية الكويتي عام 2014 وقد أبهر الجميع في سنواته الأولى وتُوج هدافًا للدوري السعودي 3 مرات، ولكن مستواه تراجع كثيرًا في آخر موسمين وتعرض للكثير من الانتقادات خاصة هذا الموسم.