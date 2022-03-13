قرارات صارمة من النيابة العامة الإماراتية بشأن أحداث قمة الوحدة والعين
أمرت النيابة العامة في إمارة أبو ظبي بضبط وإحضار جميع العناصر المتورطة في أحداث الشغب العنيفة التي تلت قمة الوحدة والعين في الدوري الإماراتي يوم أمس، وسط حديث عن قرارات صارمة ورادعة سيتم اتخاذها بحقهم.
العين حسم القمة لصالحه ليُعزز صدارته لجدول الترتيب ويُصبح قريبًا جدًا من تحقيق اللقب بعدما اتسع الفارق مع مطارده، الوحدة، إلى 7 نقاط كاملة قبل 7 جولات من خط النهاية.
ماذا حدث عقب مباراة الوحدة والعين؟
المباراة جاءت مثيرة للغاية خاصة مع الأجواء الجماهيرية المذهلة في مدرجات استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وقد حسمت تسديدة مهاجم العين، لابا كودجو، المتقنة اللقاء عند الدقيقة الـ82 بعد كم كبير من الفرص المهدرة من جانب الطرفين وتألق لافت من خالد عيسى حارس مرمى الفريق الضيف.
أفراح واحتفالات نجوم العين انطلقت بصخب وقوة عقب صافرة النهاية، وقد احتفل عدد من اللاعبين أمام جماهير الوحدة مما أثار استفزازهم لينزل بعضهم إلى أرض الملعب ويعتدي بالضرب على بعض نجوم الفريق خاصة إيدير ويحيى نادر وخالد عيسى، وقد رد الأول واشتبك مع المشجعين أمام أنظار أفراد الأمن الذين لم يستطيعوا إيقاف ما يحدث على أرض الملعب.
وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة عبر السوشيال ميديا تُوثق الأحداث المشينة عقب اللقاء، إذ ظهر اشتباك قوي بالأيدي بين عدد من الجماهير الغاضبة وأفراد الأمن، بجانب اعتداء الجمهور على لاعبي العين وتبادل الاشتباكات مع بعضهم، بجانب العديد من الاحتفالات الساخرة للاعبي الفريق الفائز على أرض الملعب وداخل غرفة الملابس.
من المسؤول عن إطلاق شرارة أحداث الشغب؟
الاتهامات وجهت لحارس مرمى العين، خالد عيسى، وجناحه المغربي، سفيان رحيمي، بشأن إطلاق الشرارة الأولى لتلك الأحداث.
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حيث أظهرت مقاطع فيديو توجه الأول للراية الركنية وحمله لعلم الوحدة للرقص به والسخرية من جمهوره، ومن ثم ظهر خالد عيسى يأخذ العلم منه ليتدخل أحد الجماهير الغاضية ويعتدي عليه قبل أن يتوجه له إسماعيل مطر قائد الوحدة للحديث معه بنبرة غاضبة.
الاتهامات طالت كذلك جميع لاعبي العين لتعمدهم الاحتفال بصخب أمام الجمهور الخاسر مما استفزه كثيرًا وزاد من نيران غضبه اشتعالًا، ليفقد بعضه السيطرة وينزل إلى أرض الملعب وتبدأ الأحداث المسيئة لكرة القدم الإماراتية.
ماذا قال رحيمي وعيسى عن اتهامهم بالسخرية من الوحدة وجمهوره؟
ثنائي العين رفض تمامًا تلك الاتهامات، وأكدا أن ما حدث هو سوء فهم لا أكثر وأنهما يكنان كل الاحترام للوحدة وجماهيره.
رحيمي دافع عن نفسه قائلًا "لم أكن أعلم أن العلم خاص بالوحدة، ظننته مجرد راية موجودة وأردت الاحتفال".
خالد عيسى أكد من جانبه أن ما حدث هو سوء فهم، بقوله "أعتذر لإسماعيل مطر وجمهور الوحدة، لكن ما حدث كان سوء فهم، أنا لم أحمل علم الوحدة لأسخر منه ومن جماهيره، بل حين رأيته مع رحيمي توجهت له وأخذته منه لأمنعه من الاحتفال وهو لم يكن يعلم أنه خاص بالمنافس، مطر لم يفهم ذلك وظن أنني أريد الإساءة لناديه".
ما هي قرارات النيابة العامة الإماراتية بشأن أحداث قمة الوحدة والعين؟
النيابة العامة في أبو ظبي أصدرت بيانًا أكدت خلاله على التصدي بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المقررة لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة، مشددة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية من مشجعي الأندية، وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر.
وأضافت "لقانون في دولة الإمارات يفرض الحماية لجميع الأفراد، ويحدد عقوبات صارمة على مخالفة الأنظمة واللوائح المحددة في مثل تلك الحالات، وذلك بما يضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع".
وقد أمرت بضبط جميع المتورطين في تلك الأحداث للتحقيق معهم والوقوف على حقيقة ما حدث وعقاب المسؤولين بشكل رادع يهدف لعدم تكرار ما حدث.
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