قرارات حازمة .. القاضي يفرض الالتزام على لاعبي الأهلي

تعرف على قرارات المدير التنفيذي الجديد للأهلي

اتخذ نايف القاضي، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي قرارات حازمة، وذلك سعيًا منه لإعادة الانضباط داخل فريق كرة القدم بالنادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية بشكل رسمي مؤخرًا.

إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قررت تعيين القاضي في منصب المدير التنفيذي بالنادي، مع منحه كامل الصلاحيات، وفقًا للاتفاق الذي تم بين القاضي والإدارة مؤخرًا.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنع ظهور أي لاعب من لاعبي الفريق في تصريحات فضائية أو عبر أي وسيلة إعلامية، أو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

قرار الأهلي جاء بهدف فرض الالتزام على جميع اللاعبين، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، والتي جعلته يبدأ في الابتعاد عن صدارة الدوري التي ينافس عليها منذ بداية الموسم.

وتسلم لاعبو الأهلي تعميمًا من جانب الإدارة يوم الأربعاء الماضي، والذي يقضي بمنعهم من الظهور في أي تصريح، باستثناء التصريحات التي تلي المباريات، لأن الظهور بها إلزاميًا، والغياب عنها يتسبب في غرامات لصاحبها.

وتقوم القنوات الناقلة للدوري السعودي باختيار لاعبين بعد انتهاء المباريات لإجراء تصريحات تليفزيونية، وفي حالة رفضه الإدلاء بتصريحات يتم عقابه بغرامة مالية من جانب اتحاد الكرة السعودي.