قرارات الاتحاد المصري - تحديد موعد تطبيق تقنية الفيديو وتفاصيل استكمال الدوري

3 قرارات أسفر عنها الاجتماع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أنهى اتحاد الكرة المصري منذ قليل، اجتماعه برؤساء أندية الدوري الممتاز، والذي ترأسه هاني أبو ريدة؛ رئيس الجبلاية، وأسفر عن ثلاثة قرارات.

الاجتماع دعا له اتحاد الكرة منذ أيام، من أجل مناقشة عدد من الملفات على رأسها جدول الدوري وتجهيزات الملاعب من أجل الاستعداد لكأس أفريقيا مصر 2019.

وأعلن أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، القرارات كالتالي:

- أبدت الأندية استعدادها للتعاون فيما يخص إغلاق الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتقديم كل التسهيلات المتاحة لإنجاح البطولة، وطالبت بعض الأندية بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليًا وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر.

اتحاد الكرة: هناك مرونة من الزمالك وبيراميدز بشأن استكمال الدوري

- تم الاتفاق على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادية والعدالة الكاملة بين الأندية، وأبدى مسئولي الأندية التعاون لإنهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظًا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

- عرض المهندس أبوريدة والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، والكابتن عصام عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على لجنة الحكام، تطبيق تقنية الفار عقب بطولة الأمم الأفريقية، والتغلب على مشكلة الملاعب غير الجاهزة لتفعيل هذه التقنية.

يذكر أن الاجتماع شهد حضور رئيس الزمالك رغم قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بمنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عام كامل، على إثر تطاوله على رئيس كاف أحمد أحمد.

ووقعت مشادة بين رئيس القلعة البيضاء، وخالد مرتجي؛ ممثل الأهلي في الاجتماع، على إثر حضور الأول، مما أسفر عن مغادرة مرتجي للاجتماع غاضبًا. (طالع التفاصيل)