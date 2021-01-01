قد يغيب 8 أسابيع .. ليفربول يعلن خضوع هندرسون لعملية جراحية

المعاناة مستمرة ليورجن كلوب

يواجه جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، إمكانية الغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 أسابيع بسبب معاناته من المشكلة في الفخذ.

صاحب الـ30 سنة غادر أرض الملعب خلال الهزيمة من إيفرتون بهدفين نظيفين يوم 20 فبراير الجاري على ملعب أنفيلد.

هندرسون لعب الفترة الأخيرة في مركز قلب الدفاع، بسبب غياب جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

ليفربول قال في بيان رسمي:"نؤكد أن جوردان هندرسون خضع لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد إيفرتون".

وأضاف:"تم سحب الكابتن وقتها بعد معاناته من مشكلة في الفخذ جعلته غير قادر على استكمال المباراة".

وتابع:"بعد مزيد من التقييم مع الفريق الطبي للنادي، نجح هندرسون في إجراء عملية جراحية على العضلة المقربة، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور".

واستكمل البيان:"لم يتم وضع جدول زمني محدد من أجل عودته، ومع ذلك سيتم اسبتعاده من الآن إلى ما بعد التوقف الدولي في مارس".

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ووفقًا لبعض التقارير الصحفية فإن أسوأ الاحتمالات تشير إلى غياب هندرسون لمدة 8 أسابيع، ليعود من أجل الظهور في مواجهتي مانشستر يونايتد أو نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.