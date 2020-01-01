قد يحتاج لجراحة .. كوتينيو يثير الرعب في برشلونة

صدمة جديدة للمدرب رونالد كومان

أثار لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، حالة من القلق داخل برشلونة، بعد إصابته بمواجهة إيبار، أمس، الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

كوتينيو غادر أرض الملعب في الدقيقة 65، حيث نزل بدلًا منه ميراليم بيانيتش، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هناك شكوك حول معاناة كوتينيو من إصابة قوية في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى.

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ومن المتوقع أن يجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية اليوم، من أجل التعرف على فترة غيابه عن الملاعب هذا الموسم.

وسيكون من الضروري الوقوف على حجم إصابة اللاعب في أقرب وقت ممكن، لمعرفة إمكانية خضوعه إلى عملية جراحية.

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وتعتبر هذه الإصابة الثانية لكوتينيو منذ عودته لبرشلونة من بايرن ميونخ، بعد غيابه لمدة شهر بسبب تأثر عضلات ذات الرأسين في الفخذ الأيسر.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة، ظهر في 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.