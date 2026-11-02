"قد تظنون أنني مجنون".. كاريك يوجه رسالة تحدٍّ قبل مواجهة روما!

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خرج مايكل كاريك مدافعًا عن نفسه قبل أسبوع حاسم بالنسبة لمستقبله على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه لا يزال مفعمًا بالطاقة رغم التكهنات المكثفة التي تحيط بمنصبه. ويجد المدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة نفسه في موقف محفوف بالمخاطر عقب سلسلة نتائج كارثية تركت موسم مانشستر يونايتد في حالة من الأزمة.

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كاريك يتجاهل الضجيج

يواجه مدرب مانشستر يونايتد أصعب فترة في مسيرته التدريبية وهو يستعد لمواجهة حاسمة أمام روما في دوري أبطال أوروبا. ومع معاناة الفريق من سلسلة خالية من الانتصارات امتدت الآن إلى تسع مباريات، فإن الضغط من جماهير أولد ترافورد ومن إدارة النادي يصل إلى نقطة الغليان.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى أن منصبه سيخضع للتدقيق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إلا أن كاريك يبقى غير مكترث على نحو ملحوظ بحالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله في النادي.

وقال كاريك خلال مؤتمر صحفي نشره الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكنني أن أنظر إلى المستقبل، لكنك لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث. هذا لا يغيّر طريقة استعدادنا لمباراة الغد، وأنا في الحقيقة متحمس للغاية لهذه المباراة. لا أطيق الانتظار لمباراة الغد. قد تظنون أنني مجنون بالنظر إلى النتائج التي حصدناها وما يجري حولنا، لكنني حقاً لا أطيق الانتظار لمباراة الغد، وهذا كل ما أركز عليه. مهما حدث فسيحدث بعد ذلك في أي اتجاه تسير الأمور، لكننا نريد أولاً أن نجعل من ليلة الغد ليلة كبيرة".

الدفاع عن ليساندرو مارتينيز

تم توجيه جزء كبير من الانتقادات الأخيرة إلى ليساندرو مارتينيز، الذي تراجع مستواه بالتزامن مع تراجع حظوظ فريقه. وقد طُرد المدافع الأرجنتيني في هزيمة أخيرة أمام تشيلسي، وواجه اتهامات بأنه مشتت الذهن بسبب وضعه التعاقدي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي. حتى أن البعض تساءل عما إذا كانت انتقاداته العلنية لمدير الكرة جيسون ويلكوكس تشير إلى رغبة في فرض رحيله عن مانشستر، لكن مدربه سارع إلى نفي مثل هذه النظريات.

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وقال المدرب: "ليس لديّ أي مخاوف بشأن الالتزام على الإطلاق. غرفة الملابس مكان جيد، جيد جداً. قلت ذلك من قبل، التزام اللاعبين تجاه النادي، وتجاهي، وتجاه بعضهم البعض أمر لا أشكك فيه مطلقاً. علينا أن نلعب بشكل أفضل، ويمكننا اتخاذ قرارات أفضل، لكن الالتزام ليس مشكلة على الإطلاق".

الضغوط تتصاعد في أولد ترافورد

أصبحت الأجواء في "مسرح الأحلام" مشحونة أكثر فأكثر، إذ تعرّض الفريق لصافرات الاستهجان عند مغادرة أرض الملعب عقب الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث. وفي حين نجا كاريك نفسه من أسوأ غضب الجماهير، فقد شعر اللاعبون بثقل خيبة أمل المشجعين كاملاً.

ومع المباراتين أمام روما وأستون فيلا اللتين قد تحسمان ما إذا كان لاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق سيبقى على مقاعد الإدارة الفنية أم لا، فإن الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى بالنسبة لفريق يبدو أن ثقته متدنية، لكنه بحسب مدربه يتمتع بقدر كبير من التفاني المهني.