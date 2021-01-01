قدوم جيرارد وحلم ألمانيا .. هل حان وقت رحيل كلوب عن ليفربول؟

سيناريو لا يبدو سيئًا

في هذا الوقت من الموسم الماضي، كان ليفربول يكتسح الجميع في الدوري الإنجليزي، وحسم البطولة مبكرًا على حساب جميع المنافسين.

والآن وبعد عام واحد من هذه السيطرة، نحن الآن نتحدث عن رحيل مدربه يورجن كلوب، تحول غريب وغير متوقع للريدز مع المدرب الألماني.

الفريق يعاني بشكل واضح من حيث النتائج بالدوري الإنجليزي، وأصبح بعيدًا كل البعد عن الفوز بالبطولة التي اقترب مانشستر سيتي من حسمها.

ليفربول يعاني العديد من الإصابات المؤثرة التي تعكس حالة غير مسبوقة في سوء الحظ، ولكن البعض يرى بعض المبررات الأخرى لهذه الحالة.

بداية النهاية

كلوب البالغ من العمر 53 سنة جاء إلى ليفربول في أكتوبر 2015 بعد رحيل بريندان رودجرز، ليبدأ رحلة مشرقة مع الفريق الإنجليزي.

المدرب الألماني نجح في بناء أحد أقوى الفرق في تاريخ ليفربول، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى النتائج.

الإنجاز الأهم على الإطلاق كان الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لينهي حالة الجفاف التي مر بها النادي لمدة 30 سنة.

ويضاف إلى ذلك لقب السوبر الأوروبي، والفوز بدوري أبطال أوروبا مع الريدز في موسم 2018/2019 وكذلك تحقيق لقب كأس العالم للأندية.

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ومن الناحية الفردية تمكن المدرب المخضرم من الفوز بجائزة المدرب الأفضل في العالم مرتين متتاليتين، لتصبح تجربة شبه مثالية له.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن الخروج من الباب الكبير الآن، وذكرياته السعيدة لا تزال عالقة في أذهان جماهير الريدز، أفضل من رحيله من الباب الصغير بعد انهيار مشروعه.

المغادرة الآن ربما تكون قاسية، لكن الألماني حقق كل شيء ممكن، وسيترك خلفه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على الفوز بالبطولات في المستقبل.

الحلم الألماني

المدرب يواخيم لوف يقضي رحلة طويلة مع منتخب ألمانيا، بدأت في يوليو 2006 وتظل مستمرة حتى الآن، وسط أصوات مطالبة برحيله من أجل تجديد الدماء.

ألمانيا تلعب اليورو القادم وسط بعض الشكوك حول لوف، وفي حالة فشله ربما يرحل قبل نهاية عقده في 31 يوليو 2022.

فكرة تدريب ألمانيا تبدو مغرية جدًا لكلوب، وربما تكون الفرصة المثالية له في حالة الرحيل عن صفوف ليفربول.

الفوز بكأس العالم يعتبر من أهم الأحلام التي تأتي لأي مدرب في اللعبة، ومع قدوم مونديال قطر 2022 يبدو الأمر كفرصة لا يمكن رفضها.

الألماني سبق أن قال في تصريحات صحفية عام 2018:"إذا طلبت مني المهمة وكنت متاحًا وقتها سأفكر في الأمر، وضعي الحالي يشير إلى ارتباطي بليفربول في السنوات الأربع المقبلة، ألمانيا الآن لعب كأس العالم بصورة سيئة، ولكني لست متاحًا".

من يأتي بعده؟

تجربة خيالية يمر بها ستيفين جيرارد مع نادي رينجرز الاسكتلندي، في بداية مبشرة نحو مسيرة مشابهة لتألقه كلاعب مع ليفربول.

الإنجليزي قاد رينجرز في 158 مباراة، فاز في 105 وتعادل 33 مرة وخسر 20 مرة فقط، ونجح في التسجيل 338 مرة واهتزت شباكه في 106 مناسبة فقط.

جيرارد لم يحقق أي ألقاب حتى الآن، ولكنه اقترب من حسم لقب الدوري بفارق شاسع عن سلتيك الثاني، حيث يحتل الصدارة بـ85 نقطة مقابل 67 لغريمه التقليدي.

النجم الإنجليزي سيكون من الأسماء المغرية لجماهير ليفربول، ومن غير الممكن الاعتراض عليه، لما يحمله اللاعب من ذكريات تجاه النادي.

مدرب آخر يستطيع تدريب ليفربول، ولكن من المدرسة الألمانية، وهو يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، الذي صنع التاريخ بقيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الألماني الشاب يبدو أنسب من جيرارد، للخبرة التي يمتلكها في عالم التدريب من خلال البوندسليجا، ولكن أي منهما بكل تأكيد سيجعل الرحيل المحتمل لكلوب أقل ألمًا وتأثيرًا على جماهير الريدز.