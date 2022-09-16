قدم أفضل عروضه .. الأهلي يُحقق انتصاره الثاني في دوري يلو

الأهلي هزم أحد على ملعبه في جدة

لعب النادي الأهلي السعودي أجمل مبارياته في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم وحقق انتصارًا ثمينًا على ضيفه أحد بثلاثة أهداف دون مقابل.

الفريق الجداوي الذي هبط لدوري يلو بنهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين لم ينجح في جمع سوى 5 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى في البطولة، وقد تعرض لخسارة قاسية أمام الأخدود أطاحت بمجلس إدارته برئاسة ماجد النفيعي.

ودخل الفريق مباراة اليوم بقيادة مدربه الوطني المؤقت يوسف عنبر وبتواجد لاعبيه الجديدين، الهولندي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز، على دكة البدلاء.

الأهلي قدم أداءً هجوميًا قويًا في الشوط الأول وقد نجح في إنهائه لصالحه بهدفين دون رد، سجل الأول عبد الله المقرن من تسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ29 فيما أضاف علي الأسمري الهدف الثاني عند الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

محاولات الأهلي الهجومية لم تتوقف في الشوط الثاني وكاد فرانك كوم وهشام فايق الوصول للهدف الثالث بتسديتين رائعتين لكن مرتا لخارج المرمى بالقليل، قبل أن يتدخل زياد الجهني ويُسجل الهدف المنشود برأسية جميلة عند الدقيقة الـ75.

حاول أصحاب الملعب إضافة المزيد من الأهداف لكن تألق ماجد الغامدي حارس مرمى أحد حال دون ذلك لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي المقنع 3-0.

Shahid Shahid

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب وستكون مباراته القادمة أمام جدة خارج ملعبه في الخامس من أكتوبر القادم.

يُشار إلى أن الإدارة الأهلاوية برئاسة وليد معاذ كانت قد أقالت المدرب السابق روبرت سيبولدي وعينت بدلًا منه بشكل مؤقت المدرب السعودي يوسف عنبر حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتؤكد المصادر المتابعة أن خيارات الإدارة انحصرت بين التشيلي خوسيه لويس سييرا والسعودي صالح المحمدي لقيادة الفريق هذا الموسم.