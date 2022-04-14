قتل بسبب الإهمال .. ثمانية متهمين في وفاة مارادونا!

طالب المدعون الذين يحققون في وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بمحاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل بسبب الإهمال.

مارادونا توفي في نوفمبر 2020، بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين، وأثارت وفاته الشكوك بأنها لم تكن وفاة طبيعية.

وفاة مارادونا جاءت أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من المعارك مع إدمان المخدرات والكحوليات.

ماذا جاء في تقرير المحكمة؟

وحسب تقرير المحكمة الذي كشفت عن وكالة أنباء "Telam" الرسمية الأرجنتينية، فإن المدعين في الطلب الذي قدموه يوم الأربعاء، أكدوا أن الإغفال وسوء الإدارة من قبل ثمانية من المهنيين الطبيين المسؤولين عن مارادونا جعله في وضع حرج، وتركوه لمصيره أثناء مكوثه في المستشفى.

من تم اتهامه؟

ويخضع ليوبولدو لوك جراح الأعصاب وطبيب أسرة مارادونا، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف للتحقيق بشأن الوفاة، باعتبارهما أول المسؤولين عن صحة الأسطورة الأرجنتينية.

كما تم توجيه الاتهام إلى ستة آخرين، بمن فيهم عالم النفس كارلوس دياز، والمنسقة الطبية نانسي فورليني.

ما هي تفاصيل الاتهام؟

الادعاء يتهم ثمانية أشخاص بالقتل البسيط بسبب الإهمال، وهي جريمة يكون فيها الشخص مهملًا في عمله ويؤدي إلى وفاة شخص ما، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 عامًا.

وبحسب الادعاء، فإن تهور المتهمين وارتكابهم سلسلة من الارتجال وسوء الإدارة والقصور في العمل، تسبب في الوفاة.

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