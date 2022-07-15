قبول للأمر الواقع؟ حميديتش يرفض التصعيد في أزمة ليفاندوفسكي!

تطرق كذلك إلى صفقة دي ليخت

إشارة جديدة تؤكد أن نادي بايرن ميونخ الألماني، أصبح أكثر تقبلًا لفكرة رحيل مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة خلال هذا الصيف.

المهاجم البولندي المخضرم خرج أكثر من مرة للتعبير عن رغبته في الرحيل عن بايرن وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023، وفي المقابل خرجت تصريحات من إدارة النادي بأن اللاعب لن يتم بيعه.

ولكن هذه المرة تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري إلى الصحفي كريستيان فالك ببرنامج "بايرن إنسايدر" ليخفف من حدة الحديث عن ليفاندوفسكي.

ماذا قال حميديتش عن بيع ليفاندوفسكي؟

بايرن رفض أكثر من عرض لبرشلونة للتعاقد مع صاحب الـ33 سنة، ليعود اللاعب مرة أخرى لتدريبات النادي استعدادًا للموسم الجديد وسط حالة من الغموض حول مصيره.

وفي هذا السياق قال حميديتش:"ليس لدي أدنى شك أن روبرت سيحضر التدريب، إنه محترف عظيم وأنا أعرفه جيدًا".

وأضاف:"لا نتوقع منه التكاسل أو أي شيء من هذا القبيل، ونؤمن بحضوره في التدريبات بشكل طبيعي".

هل يمكنك تخمين اللاعب من هذه القمصان؟ 👀🤔 pic.twitter.com/KGoeKiMJgQ — GOAL Arabia (@GoalAR) July 14, 2022

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن تصريحات حميديتش الذي يعتبر من أهم أعضاء القيادة الرياضية لبايرن، تؤكد أن النادي الألماني لا يريد التعنت أكثر من ذلك، لأن الوضع غير مريح بالنسبة للجميع في أليانز أرينا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي وصل 8 دقائق متأخرًا عن الموعد المحدد لتدريبات الفريق اليوم الجمعة.

Verspätung-Triple! Lewandowski fährt diesmal um 9.08 Uhr bei Bayern vor. pic.twitter.com/ovnLqCNLxO — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 15, 2022

ماذا عن صفقة دي ليخت؟

صفقة أخرى محتملة في بايرن ميونخ، ولكن هذه المرة بشراء ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس، وسط محادثات مستمرة بين الناديين.

وقال حميديتش عن المدافع الهولندي:"أجرينا محادثتين، الآن علينا التحلي بالصبر وسنرى ما سيحدث في النهاية".

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