قبل 24 ساعة من مباراة فريقه.. جلسة رومانسية لرونالدو وجورجينا في أعالي البحار

جلسة رومانسية تجمع رونالدو بجورجينا قبل مواجهة يوفنتوس وليتشي

استغل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس فترة الراحة التي امتدت لـ 4 أيام بين مباراتي فريقه في الجولة الماضية وفي الجولة التي تليها للحصول على يوم راحة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليتشي مساء الجمعة بعد أن خاض مباراة الجولة الماضية خارج قواعده أمام بولونيا الإثنين الماضي ونجح في الانتصار بهدفين للا شيء.

وأثناء هذه الفترة، حصل كريستيانو رونالدو على يوم رومانسي مع جورجينا بدون أطفاله الأربعة، وذلك على متن يخت في أعالي البحار.

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والتقط الثنائي صورة سيلفي نشرتها جورجينا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، تلك التي وضحت الحالة التي يعيشها الثنائي بعيدًا عن كل شيء.

وعلى ما يبدو يريد رونالدو أن يفصل ذهنه عن كل الضغوطات التي تعرض لها في الفترة الماضية بعد خسارة يوفنتوس لكأس إيطاليا أمام نابولي في المباراة النهائية.

ويسير يوفنتوس بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع تواليًا، والثاني على التوالي منذ أن انضم رونالدو إلى الفريق.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو يظهر رفقة جورجينا في كل مرة تكون فيها الفرصة سانحة لذلك، حيث أنه قريب دائمًا منها ومن أطفاله ومن والدته كذلك.