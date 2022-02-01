قبل 15 يومًا من المواجهة .. لعنة ريال مدريد تضرب باريس سان جيرمان!

أصبح باريس سان جيرمان، في موقف لا يحسد عليه، قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بتوالي المصائب على الفريق الفرنسي.

وسيلعب باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

وقبل نحو أسبوعين من المواجهة المرتقبة، تزداد المصائب داخل الفريق الفرنسي، والتي كان آخرها الخروج من كأس فرنسا، على يد نيس بركلات الترجيح مساء أمس الإثنين بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة التي شهدت مشاركة ميسي ومبابي والعديد من النجوم.

ومن جانبها هاجمت الصحافة الفرنسية، ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني للفريق الباريسي واتهمته بسبب تراجع أداء باريس سان جيرمان، وحملته مسؤولية خروج الفريق من الكأس بالأمس، بسبب قدرته على إدارة المباراة فنيًا خاصة في الشوط الثاني.

خروج باريس من الكأس ليس الأزمة الوحيدة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، بل هناك صداع في رأس إدارة الفريق بسبب تجديد عقد كيليان مبابي، الذي وبحسب التقارير الصحفية قرر عدم تجديد العقد واتفق مع ريال مدريد على الانضمام للفريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

واستمرت المعاناة والأزمات بسبب تجدد إصابة سيرخيو راموس، مدافع الفريق وشعوره ببعض الانزعاجات العضلية آخر الأسبوع الماضي، ليستمر مسلسل إصاباته منذ وصوله في الصيف الماضي وعدم انتظام مشاركته حتى الآن بسبب الإصابات.

ومن جانبها تأمل إدارة الفريق الباريسي، أن يلحق نيمار بمباراة الفريق الهامة أمام ريال مدريد، بعد إصابته في الكاحل يوم 24 نوفمبر الماضي، خاصة أن اللاعب بدأ في الركض على العشب في الأسبوع الماضي.

الإصابات والغيابات ليست وحدها من تقلق باريس، فهناك أيضًا تقارير صحفية تشير إلى اقتراب رحيل مدرب الفريق بوتشتينو وخروجه من حديقة الأمراء، بعد فشل مشروعه في وجود نيمار وميسي ومبابي وغيرهم من النجوم، وترشح الصحافة الفرنسية المدرب زين الدين زيدان لخلافة المدرب الأرجنتيني في تدريب باريس سان جيرمان.