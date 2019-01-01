قبل نهائي الكونفدرالية - ماذا قدم نهضة بركان خارج أرضه الموسم الحالي؟

نهضة بركان قدم مستوى رائع في البطولة بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل الزمالك مساء اليوم، مباراة هامة للغاية أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وعينه على اللقب بعد الغياب الكبير عن منصات التتويج بالقارة السمراء.

الزمالك تعرض لخسارة قاتلة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

شوكة في ظهر الزمالك، هدف لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، سيظل قلق وارتباك للاعبين الفريق الأبيض حتى يستطيعوا شباك الفريق في مباراة برج العرب اليوم.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا قدم نهضة بركان خارج أرضه الموسم الحالي بالكونفدرالية؟

خاض نهضة بركان في كأس الكونفدرالية بالموسم الحالي، دور الـ32 الأول أمام الاتحاد الليبي حيث حقق الفوز خارج الأرض بهدف دون رد.

أما دور الـ32 الثاني واجه جراف دي داكار السنغالي وتعرض خارج أرضه لهزيمة بهدفين دون رد، قبل الفوز في العودة بخمسة أهداف مقابل هدف.

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دور المجموعات حقق الفوز على الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، وتعرض لهزيمة أمام حسنية أكادير بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

وأخيرًا تعرض للهزيمة أمام الصفاقسي التونسي في نصف نهائي البطولة بهدفين دون رد خارج الديار، قبل الفوز إيابًا بثلاثة أهداف نظيفة.