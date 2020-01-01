قبل نهائي الأبطال.. كيف فشل باريس في ضم ديفيس قبل بايرن ميونخ؟

القصة الكاملة وراء فشل الصفقة

برز ألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونخ، كأحد أفضل المواهب على مستوى أوروبا الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع الفريق الألماني.

المدافع الكندي الشاب كان البطل الأول للفوز التاريخي على برشلونة 8/2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وساهم في تأهل فريقه للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان.

واحدة من تلك اللقطات التي لا يمكن نسيانها هذا الموسم، عندما راوغ ديفيس أكثر من لاعب في برشلونة منهم ليونيل ميسي وأرتورو فيدال ونيلسون سيميدو.

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الكندي صاحب الـ19 سنة، تسبب في جلوس لوكاس هيرنانديز القادم بـ80 مليون يورو على دكة البدلاء، بعدما انضم لبايرن بمبلغ زهيد جداً.

موقع "leparisien" كشف عن مفاجأة كبيرة قبل مشاركة اللاعب أمام باريس في نهائي الأبطال، بأن اللاعب كان على وشك الانضمام للفريق الفرنسي من نادي فانكوفر وايتكابس الكندي.

الواقعة تعود لعام 2018 عندما وضع فانكوفر مبلغ 4 إلى 6 مليون يورو كسعر نهائي لديفيس ليدخل نادي سانت إيتيان ويتصدر السباق.

النادي الفرنسي لم يمتلك الإمكانيات الكافية لضم اللاعب عندما كان عمره تحت 18 سنة، حيث كان يعتبر وقتها من القاصرين ولا يستطيع الدخول لأوروبا.

سانت إيتيان لم يستمر كثيراً في السباق، لينحصر الصراع بين بايرن ميونخ وباريس، حيث ارتفع وقتها سعر اللاعب إلى 12 مليون يورو.

بايرن فضل التواصل مع فانكوفر بشكل مباشر، بينما قرر باريس الاعتماد على مديره الرياضي وقتها أنتيرو هنريكي عبر شبكاته الخاصة.

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النادي الألماني حسم السباق لصالحه، لاعتماده على الطرق الرسمية من أجل حسم الصفقة، عكس باريس الذي فشلت جميع اتصالاته.

وفي النهاية فاز البافاري بأحد أفضل اللاعبين حالياً بمركز الظهير الأيسر، حيث لعب 45 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 10.