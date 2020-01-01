قبل موقعة برشلونة في الأبطال .. نابولي يكشف تفاصيل إصابة إنسيني

إنسيني يثير قلق نابولي قبل مواجهة برشلونة

كشف نادي نابولي الإيطالي عن طبيعة إصابة لورينزو إنسيني لاعب الفريق الذي تعرض لها في لقاء لاتسيو السبت الماضي.

وكان نابولي حقق الفوز على نظيره لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتعرض إنسيني لإصابة خلال مباراة لاتسيو على مستوى عضلة الفخذ، حيث سجل الهدف الثاني في اللقاء من ركلة جزاء.

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وأوضح نابولي أن إصابة اللاعب عبارة عن معاناة من تلف في وتر عضلة الفخذ الأيسر، وبعض الكدمات في عظام القدم اليسرى.

وأكد النادي أن اللاعب سيخضع للفحوصات وبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد موقفه من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفًا على نظيره برشلونة، في ذهاب دور الـ16، السبت المقبل يوم 8 أغسطس الجاري بعد قرار استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.