قبل مواجهة مقدونيا وديًا .. النجعي يعود لتدريبات المنتخب السعودي

اختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا في الإمارات يوم غدٍ السبت ضمن المرحلة الثانية في مشوار إعداده لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
الأخضر سيخوض مباراته الودية الأولى من أصل خمسة مقررة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يُختتم المعسكر الإماراتي في الـ24 من أكتوبر الجاري، ومن ثم ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بمعسكر آخر في الرياض يتوجه بعده اللاعبون مع المدرب الفرنسي للدوحة.
تدريبات اليوم الجمعة شهدت تواجد نجم وسط النصر سامي النجعي بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية وأنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح عقب تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن الأيام الأولى من المران.
اللاعب أصبح متاحًا للمدرب هيرفي رينارد لمواجهة الغد التي ستجري على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية.
النجعي لعب جميع مباريات النصر الثمانية هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وقد استطاع إحراز 3 أهداف وصناعة مثلها، لكن الملفت كان خروجه قبل نهاية اللقاء في 5 مباريات.
من جانب آخر، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها فواز القرني حارس مرمى الأخضر والشباب معاناته من إصابة في الركبة يبدو أنها ستُبعده عن خوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
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