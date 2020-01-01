قبل مواجهة ريال مدريد - إشبيلية يعاني في سانتياجو برنابيو

أبرز أرقام مواجهة ريال مدريد وإشبيلية

يحل نادي إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

إشبيلية قرر الوقوف في ممر شرفي لنادي ريال مدريد بعد تحقيق الأخير بطولة السوبر الإسباني.

ولم يخسر النادي الملكي على أرضه في آخر 10 مباريات أمام إشبيلية مسجلًا 35 هدفًا وهي أطول سلسلة انتصارات على أرضه أمامه في المنافسة، كما لم يخسر ريال مدريد على أرضه منذ ديسمبر 2008 بنتيجة 4-3.

كما أحرز البلانكوس 325 هدفًا في 151 مباراة ضد الفريق الأندلسي وهو ثالث أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من ريال مدريد بعد إسبانيول (378 هدفًا) وأتلتيك بلباو (352).

ويحاول زيدان أنّ يستمر في سلسلة اللاهزيمة في الليجا والتي وصلت إلى 10 مباريات محققًا 6 انتصارات و4 تعادلات وهي ثاني أطول سلسلة بعد 2019 والتي حقق فيها 16 مباراة دون هزيمة.

ورغم ذلكن فإن إشبيلية هو أكثر فريق انتصر على زيدان في الليجا بواقع مرتين متساويًا مع برشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.

ويعود جولين لوبيتيجي إلى "سانتياجو برنابيو" للمرة الأولى منذ إقالته بعد أن بلغت نسبة الفوز 40% فقط في الليجا بواقع 4 انتصارات في 10 جولات ولكنّه يمتلك مع إشبيلية نسبة 52.6% من الانتصارات بالفوز 10 مرات في 19 جولة.

وبمناسبة تواجد كريم بنزيما في القائمة وتعافيه من الإصابة، فقد ساهم الفرنسي في 18 هدف في آخر 20 مباراة مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 9 أخرى.