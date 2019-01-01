قبل مواجهة خليجي 24 .. تاريخ مواجهات السعودية وقطر في كأس الخليج

تُعد بين منتخبين من أفضل المنتخبات العربية والآسيوية

تنتظر جماهير الكرة الخليجية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي قطر والسعودية ضمن نصف نهائي كأس خليجي 24 والتي تجمع الفريقين على ملعب الجنوب أحد ملاعب كأس العالم 2022.

وبالتأكيد تمتلك هذه المواجهة طابعًا خاصًا، حيث تُعد بين منتخبين من أفضل المنتخبات العربية والآسيوية بفضل التاريخ ما حققوه خلال مشوارهم.

بالعودة للتاريخ فقد حصلت السعودية على بطولة خليجي 3 مرات في تاريخها أعوام، 1994، و2002، و2003، كما حصلت قطر أيضًا على البطولة 3 مرات، أعوام 1992، و2004، و2014.

أما على صعيد الوصافة، فقد حصد الأخضر السعودي المركز الثاني في بطولة الخليج 1992، بينما حصدتها قطر وتواجه المنتخبان في المجموعات لتفوز السعودية بهدف مقابل لا شيء.

أما في نسخة عام 1994 الذي فاز فيه الأخضر ببطولة الخليج، حصد قطر المركز الرابع، وتواجه المنتخبان لتفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

وفي العام 2002، فحصدت قطر المركز الثاني، بينما حصد الأخضر البطولة، وعندما تواجه المنتخبان فازت السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف لقطر.

أما في العام 2003 تواجه المنتخبان السعودي والقطري ليخرجا بتعادل سلبي، وتحصد قطر المركز الثالث بينما الأخضر يحصد اللقب الثالث في تاريخه.

قمة خاصة بين السعودية وقطر من أجل التأهل لنهائي خليجي 24

كما خرجت السعودية في بطولة الخليج 2004 والتي حصدتها قطر أيضًا، والنهائي كان بين عمان وقطر وانتهى بالتعادل السلبي لتفوز قطر بضربات الترجيح.

وفي العام 2014 فتواجه المنتخبين السعودي والقطري في نهائي البطولة الخليجية، وخسر الأخضر بهدف مقابل هدفين لقطر، بعد أن تواجها في دور المجموعات وخرجا بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

يُذكر أن المنتخب السعودي تربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما حل المنتخب القطري وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.