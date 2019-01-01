قبل مواجهة بلغاريا - ساوثجيت يحذر لاعبي انجلترا

تعرف على تصريحات مدرب انجلترا قبل مواجهة بلغاريا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حذّر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب انجلترا، لاعبي الفريق من أي تراجع خلال الفترة المقبلة وذلك قبل مواجهة بلغاريا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

انجلترا تواجه بلغاريا مساء اليوم، السبت، قبل أن يلعب ضد كوسوفو يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية: "علينا أن نستمر في تقديم المستوى المعتاد كما في المباريات السابقة، ونستطيع تفادي الدخول في دوامة الضغط".

وتابع: "نظريًا نستطيع تفادي المرور بفترة عصيبة لمدة 8 أشهر حال نجحنا في الفوز بالمباراتين. علينا أن نكون في أفضل أحوالنا".

صاحب الـ 49 عامًا أكد أنّه طلب من اللاعبين أن يظهروا هذه الروح في التدريبات ليكونوا على أتم جاهزية للمباريات المقبلة.

وأردف: "هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى التطور ونعمل على ذلك بصورة كبيرة. والأهم هو امتلاك عقلية الفوز".

واختتم: "يجب مراعاة أن أي فريق قادر على الفوز علينا ولا يوجد أي شيء مضمون أو في المتناول. سوف نقاتل لنستمر في أفضل صورة".

جدير بالذكر أن انجلترا تحتل المركز الأول في المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد مباراتين وقد تضمن التأهل بنسبة كبيرة حال الفوز على بلغاريا وكوسوفو.