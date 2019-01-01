قبل مواجهة الهلال وأوراوا .. تعرف على تاريخ لوشيسكو في مباريات النهائي

هناك العديد من المدربين الذين تمكنوا من قيادة الزعيم لتحقيق ألقاب آسيوية

يدخل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بحسابات خاصة جدً، حيث يأمل في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وهو اللقب الحلم بالنسبة لجماهير الزعيم.

ويأمل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي في تسجيل اسمه بلوحة شرف نادي الهلال السعودي، وقيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا وتدوين اسمه مع المدربين الذين قادوا الفريق لتحقيق لقب آسيوي.

وقبل لوشيسكو هناك العديد من المدربين الذين تمكنوا من قيادة الزعيم لتحقيق ألقاب آسيوية بمختلف المسميات، والذي كان بدايتها في ديسمبر عام 1992.

تاريخيًا خاض لوشيسكو 8 نهائيات في مسيرته التدريبية رفقة جميع الأندية التي تولي تدريبها، إذ نجح في الفوز بـ 5 نهائيات، وفشل في 3.

المدرب الروماني السابق حقق لقبين مع فريق رابيد بوخارست بكأس رومانيا عامي 2006 و2007 على حساب فريقي بروجريشول بوخارست (1-0) وبوليتيهنكا تيميسوارا (2-0).

وفي قطر قاد لوشيسكو نادي الجيش للفوز على العربي بنهائي كأس قطر عام 2013 (2-0)، وهو مع فعله مع نادي باوك اليوناني بنهائي الكأس (2017-2018)، و(2018-2019) على حساب آيك أثينا.

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أمام من ناحية الإخفاق، فقد فشل لوشيسكو مع سكودا زانثي بالخسارة أمام أولمبياكوس (1-3) في نهائي كأس اليونان موسم 2014-2015.

كما خسر رفقة رابيد بوخارست أمام ستيوا بوخارست (0-1) في نهائي كأس السوبر الروماني، وأيضًا الهزيمة من دينامو بوخارست بنفس النتيجة في نهائي كأس رومانيا.