قبل مواجهة الزمالك - اتحاد طنجة يعين طاليب مدربًا تقنيًا

الفريق المغربي ودع دوري أبطال أفريقيا، ويستعد لخوض الكونفدرالية من دور الـ32 الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي، اليوم السبت، التعاقد مع عبدالرحمن طاليب كمدربًا تقنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيعمل طاليب في منصبه التقني، على أن يتولى عبد الواحد بلقاسم مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الجاري.

مجلس إدارة فارس البوغاز كان قد أقال التونسي أحمد العجلاني؛ المدير الفني السابق للفريق، من منصبه بعدما ودع اتحاد طنجة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32 بالهزيمة أمام شبيبة الساورة الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء تعيين الطاليب في منصب المدرب التقني بعدما قام من قبل بتدريب الدفاع الحسني الجديدي بالموسم الجاري، لذلك تمنعه لوائح الاتحاد المغربي من تولي منصب المدير الفني لفريق آخر خلال الموسم.

يذكر أنه بعدما ودع اتحاد طنجة دوري الأبطال، انتقل للعب في الكونفدرالية من دور الـ32 مكرر، وأوقعته القرعة في مواجهة الزمالك المصري.