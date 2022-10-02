قبل مواجهة التعاون .. إفساد مخطط مجلس جمهور الهلال

عزوف جماهير الهلال عن حضور لقاء التعاون

تسببت الجماهير في تأجيل ترديد نشيد نادي الهلال، خلال مباراة التعاون المقرر لها اليوم الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

كيف تم إفساد مخطط مجلس جمهور الهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي عساف الخليفي، عن قرار مجلس جمهور الهلال في مباراة التعاون، وذلك بسبب ضعف الإقبال الجماهيري على اللقاء.

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Shahid Shahid

وكتب الخليفي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف خلالها عن سبب إفساد مخطط مجلس جمهور الهلال.

وجاء نص تغريدة الخليفي كالآتي: "تم تأجيل ترديد (نشيد الهلال) حتى وقت آخر، سيتم الإعلان عنه لاحقًا، عدد قليل من مبيعات التذاكر، حضوركم مهم لإنجاح النشيد وإبراز جمال مدرب كبير آسيا".

ما سبب تأجيل ترديد نشيد الهلال في مباراة التعاون؟

وتساءل الخليفي عن سبب عزوف جماهير الهلال عن حضور مباراة فريقها أمام التعاون، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الإعلامي الرياضي نشر الأسباب التي تداولتها الجماهير خلال تغريدة، حيث أكد على أن توقيت المباراة وارتباط المواطنين بالعمل تسبب في هذا العزوف.

وجاء نص ما كتبه الخليفي كالآتي: "توقيت المباراة (6:20 مساء) ووسط أسبوع قريب من خروج الموظفين من دواماتهم، وبيكون وقت زحمة، خاصة أن كثير موظفين يطلع من دوامه (5:00 مساء)، حتى ما يمديه يريح ويحضر!".

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