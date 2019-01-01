قبل مواجهة البحرين .. ماذا يفعل المنتخب السعودي في مباريات النهائي؟

يلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد

تنتظر جماهير الكرة الخليجية مباراة نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين، وهو أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ البطولة.

ودخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، لذا فإن طموحاته هي التتويج باللقب لأول مرة.

أما المنتخب السعودي فقد سبق له التأهل إلى نهائي كأس الخليج أربع مرات من قبل، لتكون تلك المرة هي الخامسة، حيث تمكن ”الأخضر“ من التتويج باللقب ثلاثة أعوام 1994 و2002 و2003.

وخلال تاريخ مباريات نهائي كأس الخليج تلقى الأخضر هزائم مخيبة ولم يسجل أي هدف حيث خسر مرتين بركلات الترجيح ومرة بهدف دون مقابل بالأشواط الإضافية.

أما فيما يخص تاريخ الأخضر في مباريات النهائي البطولات المختلفة فهو يمتلك تاريخًا كبيرًا، فقد خاض كأس ٦ نهائيات قارية شهدت فوزه بـ٣ ألقاب وخسر مثلها وفي كافة هزائمه سقط بنتيجة ١-٠.

كما حقق الفوز مرتين من بوابة ضربات الجزاء عقب التعادل سلبيًا وتعد نسخة ١٨٨٤ هي الوحيدة التي شهدت حصوله على الكأس بعدما أنهى المواجهة بالأشواط الأصلية بهدفي ماجد عبدالله وشايع النفيسة في مرمى الصين.

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على الصعيد العربي خاض المنتخب السعودي ضد قطر نهائي البطولة العربية عام 1998 واستطاع عبيد الدوسري منح اللقب لأصحاب القمصان الخضراء بهاتريك في شباك العنابي، وفي عام 2002 تمكن محمد نور من تسجيل هدفًا ذهبيًا في مرمى البحرين.