قبل مواجهة الأهلي .. الوداد المغربي يعلن إقالة مدربه جاريدو

الوداد يقرر إقالة مدربه قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن فسخ عقد مدربه الإسباني، خوان كارلوس جاريدو بالتراضي بين الطرفين، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد تعادل مع فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 41 نقطة، خلف الرجاء المتصدر بفارق 4 نقاط.

وأعلن نادي الوداد عن فسخ عقد مدربه الإسباني جاريدو، بعد اجتماع تم بينه وبين رئيس النادي سعيد الناصيري مساء أمس الخميس، حيث تم الاتفاق على تسوية المستحقات المالية للمدرب.

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ووجه نادي الوداد الشكر إلى جاريدو، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن المدرب الذي سيخلفه في تدريب الفريق البيضاوي.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تحديد موعد مباراة الذهاب لتقام أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 23 أو 24 من نفس الشهر.

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وسبق للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وقام بتدريب النادي الأهلي، وحصل معه على بطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.