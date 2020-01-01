قبل مواجهة إيبار - فرصة سيتين لتحقيق أول انتصار ساحق مع برشلونة

أبرز أرقام مواجهة برشلونة وإيبار في الليجا

يستضيف نادي برشلونة نظيره إيبار مساء الغد، السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر ريال مدريد وفي حال الفوز قد يتقدم للمركز الأول ولو بصورة مؤقتة قبل مواجهة النادي الملكي لنظيره ليفانتي.

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وتعد المباراة فرصة للمدرب كيكي سيتين ليحقق أول انتصار له في الليجا مع البلوجرانا بفارق أكبر من هدف واحد، ولكن برشلونة انتصر 4 مرات فقط بفارق هدف واحدة من أصل 15 مرة خلال الموسم الجاري مع إرنستو فالفيردي.

إيبار هو الضحية المفضلة، إذ لعب 11 لقاء أمام برشلونة خسر 10 مرات وتعادل مرة واحدة، كما أنّ جميع مباريات "كامب نو" انتهت بتسجيل البلوجرانا 3 أهداف على الأقل والمجموع النهائي هو 19 هدفًا.

ولم يفشل برشلونة في التسجيل أمام فريق باسكي على أرضه منذ فبراير 2000 حينما خسر من ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.

ولم يحقق إيبار أي انتصار خارج أرضه في آخر 5 مباريات إلا أنّه لم يخض مواجهة الجولة 24 بعد تأجيل لقاءه مع ريال سوسيداد لأسباب صحية.

وبالنسبة للهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي، فقد نجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في 10 مباريات لعبها ضد إيبار، إذ أحرز 16 هدفًا وصنع 3، مما يعني أنّ هذه المواجهة هي فرصته لكسر الصيام عن التهديف الذي دام 4 مباريات متتالية.

وأخيرًا، إيبار هو أكثر فريق لعب ضده سيتين عبر مسيرته التدريبية بواقع 17 مباراة محققًا 7 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني في آخر نسختين تحت قيادة فالفيردي.