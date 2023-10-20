قبل مباراتهما في الدوري.. إشبيلية يذكر ريال مدريد بفضيحة تحكيمية!

لقطة لا ينساها الأندلسيون..

قبل أيام من مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، تدور سجالات تحكيمية بين الطرفين.

قناة ريال مدريد نشرت فيديوهات للقطات سابقة تعرض فيها الملكي للظلم، فما كان من إشبيلية عبر حساباته الرسمية إلا أن رد الصاع صاعين.

ذكر النادي الأندلسي متابعيه بمباراة من عام 1975، حيث احتسب الحكم هدفًا للفريق الأبيض رغم أن الكرة ارتطمت بجانب المرمى بكل وضوح ولم تسكن الشباك بطريقة اعتيادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان ريال مدريد أيضًا ضيفًا على إشبيلية. وفي بداية المباراة سدد الألماني بول برايتنر كرة مرت من الشباك من الخارج ثم سكنت الشباك من الداخل نظرًا لخرق بها.

ولم يحتفل لاعبو ريال مدريد بالهدف، كما احتج لاعبو إشبيلية على هذا الهدف إلا أن هذا لم يؤثر على نتيجة التعادل بهدف واحد لمثله بين الفريقين، مما أثار سخط نادي إشبيلية.