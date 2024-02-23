قبل مباراة إشبيلية.. نبأ سار وآخر حزين لريال مدريد!

الإصابات تضرب الفريق مجددًا..

تلقى ريال مدريد نبأين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، النبأ السلبي يتعلق بمهاجمه الأساسي خوسيلو، بينما الإيجابي يتعلق بمدافعه أنطونيو روديجر.

بالنسبة لخوسيلو، فقد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال تدريبات ريال مدريد ستغيبه عن مباراة إشبيلية بشكل مؤكد.

صحيفة "ماركا" ترجح أن تستغرق إصابة خوسيلو مدة تصل إلى 3 أسابيع لن يتمكن فيها أنشيلوتي من الاستفادة بمهاجمه، لكن ماذا عن روديجر؟.

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النبأ الإيجابي بشأن روديجر هو أنه عاد بشكل اعتيادي إلى المران الجماعي مع بقية زملائه، وبات جاهزًا للدفاع عن ألوان الملكي.

لكن قد يلجأ أنشيلوتي إلى ثنائية ناتشو فيرنانديز وأوريليان تشواميني في قلب دفاع ريال مدريد، تفاديًا لتعرض روديجر لانتكاسة على مستوى إصابته.