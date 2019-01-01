قبل مباراة الأهلي والنصر قرار صادم من ملعب الجوهرة المشعة للمشجعين

تنبيه هام من إدارة ملعب الجوهرة المشعة للمشجعين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أصدرت إدارة، ملعب نادي الجوهرة المشعة، قراراً صادماً للجماهير قبل قمة الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين مساء الليلة.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الأهلي، مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 على ملعب الجوهرة المشعة.

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وقررت إدارة الملعب، تقنين دخول الألعاب النارية إلى الملعب، حيث تم منع استخدامها في مدرجات العائلات والدرجة الموحدة.

وسيكون استخدام الألعاب النارية والشماريخ، في مدرجات الروابط الخاصة بالمشجعين فقط، وتحت إشراف مسؤولو الروابط.

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ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة الملعب ستكون حاسمة حول هذا الشأن، وستكون هناك عقوبات على من يستخدم الألعاب النارية في غير الأماكن المخصصة لها.