قبل لقاء فياريال .. برشلونة يتأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا

نتيجة لقاء خيتافي وأوساسونا انعكست بالإيجاب على برشلونة

تأهل نادي برشلونة بصورة رسمية إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 بعد تعادل خيتافي مع أوساسونا السلبي في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك 70 نقطة في المركز الثاني من الدوري الإسباني قبل مواجهة فياريال في ملعب "لا سيرميكا".

وبعد تعادل خيتافي مع أوساسونا، استقر فريق العاصمة الإسبانية في المركز السادس بواقع 53 وفياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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وهذا يعني أنّ الفارق بين برشلونة والمركز الخامس الذي لا يؤهل لدوري أبطال أوروبا هو 16 نقطة ومتبقي فقط 15 نقطة في الملعب، ففي حال لم يحقق أي انتصار في الخمس مباريات المتبقية سوف يتواجد في التشامبيونزليح الموسم المقبل.

وتعد هذه المرة رقم 17 على التوالي التي يتواجد فيها برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أكثر فريق إسباني حفاظًا على تواجده في التشامبيونزليج بعد ريال مدريد صاحب الـ24 تأهل متتالي.

برشلونة يحتاج إلى الفوز على فياريال لأجل الاستمرار في منافسة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني وتقليص الفارق إلى 4 نقاط بدلًا من 7.

أما فياريال فسوف يصل للنقطة 57 ويعادل إشبيلية صاحب المركز الرابع ويخطف منه مركز الأبطال بسبب المواجهات المباشرة.