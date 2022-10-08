قبل كأس العالم .. رامون دياز يواجه خطر الإقالة

الهلال قد يضطر لإقالة المدرب الأرجنتيني

أصبح الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال في وضع لا يُحسد عليه، بعد تعثرات الفريق الأزرق الأخيرة ببطولة دوري روشن للمحترفين.

دياز يواجه خطر الإقالة

وفقًا لما ذكره موقع "كووورة"، فإن دياز يواجه خطر الإقالة خلال فترة التوقف القادمة والتي ستستمر لمدة شهرين، وذلك قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

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Shahid Shahid

وأشار الموقع إلى أن الهلال أمام مهمة صعبة عندما يواجه نظيره الشباب، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين المقبل.

وفي حالة تعثر الهلال أمام الشباب، ستقوم إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، دراسة إقالة رامون دياز، خاصة وأنه تعثر في آخر مواجهتين.

رامون دياز يتعثر رفقة الهلال

ولأول مرة منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الهلال، يتعثر في جولتين متتاليتين، حيث خسر على يد التعاون بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبيًا أمام الاتفاق.

رامون دياز قاد الهلال في ولايته الثانية حتى الآن في 27 مباراة، وذلك بجميع المنافسات، حيث فاز في 22 وتعادل في واحدة وخسر 4 مواجهات.

وفي حالة تحقيق الفوز على الشباب في ديربي الرياض، وضعية رامون دياز ستتحسن، وسيستمر بشكل طبيعي قبل فترة الإيقاف القادمة.

ويتبقى للهلال مباراتين في بطولة دوري روشن للمحترفين، قبل فترة التوقف، التي سيشهدها بسبب استعداد المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022.

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