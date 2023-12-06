قبل شهر من انطلاق كأس آسيا .. كارلوس كيروش يرحل رسميًا عن منتخب قطر

تامر أبو سيدو
Carlos QueirozGetty
قطركارلوس كيروشكأس آسيا

قرار مفاجئ وغريب من مستضيف البطولة القارية

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن المنتخب الوطني قبل شهر تقريبًا من استضافة كأس آسيا 2023.

كيروش بدأ مسيرته مع العنابي في فبراير الماضي، وقد قاده في 12 مباراة فاز في 5 منها وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، وقد خاض معه الكأس الذهبية والتي غادرها من ربع النهائي بالخسارة أمام بنما 4-0.

الاتحاد القطري أعلن رحيل كيروش بفسخ العقد بالتراضي، وقد تقدم له بالشكر على الفترة الماضية وتمنى له التوفيق مستقبلًا.

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المدرب السابق لمنتخب مصر كان قد افتتح مع العنابي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بالفوز على أفغانستان 8-1 والهند 3-0، ومن المقرر أن يفتتح المنتخب بطولة كأس آسيا 2023 بمواجهة لبنان على استاد لوسيل في الـ12 من يناير القادم.

يُشار إلى أن قطر وقعت في المجموعة الأولى بجانب لبنان والصين وطاجيكستان.

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