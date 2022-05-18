قبل رحيل مبابي .. ميسي يطلب ضمانات من باريس!

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطلب ضمانات من باريس سان جيرمان من أجل البقاء مع النادي لفترة أطول.

صاحب الـ34 سنة مرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2023، وانتشرت بعض التكهنات حول رحيله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووسط الأنباء حول اقتراب كيليان مبابي من الرحيل عن باريس، يشعر ميسي بالقلق تجاه بعض الأمور التي تخص المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو.

ما هي الضمانات التي طلبها ميسي؟

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي ينتظر التغييرات المتوقعة بخصوص المدير الفني للفريق الموسم القادم.

ويرجع ذلك بسبب عدم وجود علاقة جيدة مع بوتشيتينو، حيث لا تسير الأمور بشكل جيد بين الثنائي الأرجنتيني منذ بداية الموسم.

Lionel Messi will join MLS side Inter Miami in 2023, according to DIRECTV Sports 🇺🇸 pic.twitter.com/KxZgyKybii — GOAL (@goal) May 17, 2022

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يشعر بالإحباط بسبب الصورة التي يلعب بها باريس مع بوتشيتينو، حيث لا يعتقد أن الفريق يمتلك أي هيكل واضح حتى الآن.

كيف تأقلم ميسي على الحياة في باريس؟

لم يقدم ميسي الموسم الأفضل له في مسيرته من الناحية الرقمية، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 13 في 33 مباراة.

وقالت "ليكيب" إن اللاعب عانى من التأقلم والتكيف على الحياة في باريس، كما عانى بدنيًا بتجربته الجديدة مع الكرة الفرنسية.

وأشارت إلى إقامته صداقات مع ماركو فيراتي وماركينيو، كما تفاجأ بإجادة زميله الفرنسي كيليان مبابي للغة الإسبانية.

ويعتبر ميسي الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، هو الهدف الأهم له مع باريس، لذلك ينتظر التغييرات التي قد تحدث على مقاعد البدلاء بالنادي.

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