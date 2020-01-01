قبل ديربي تشيلسي .. ماذا فعل مورينيو أمام أنديته السابقة؟

هل يتفادى مصير اللقاء الأخير؟

يستعد مدرب توتنهام جوزيه مورينو لخوض مباراة معقدة وخاصة جدًا، عندما يستضيف فريقه السابق مانشستر يونايتد على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في قمة الجولة الـ 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحظى تلك المباراة بأهمية مضاعفة بالنسبة لـ "سبيشال وان"، في مواجهة فريقه السابق، الذي رحل عنه في ديسمبر 2018 بعد تراجع النتائج.

وانضم مورينيو إلى أحدث توتنهام في نوفمبر الماضي، بعد إقالة صاحب المشروع الحالي ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر في بعض الأوقات، الآن تحسنت أوضاعه وترتيبه، باحتلاله المركز الثامن برصيد 41 نقطة وبفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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وستكون مباراة الأحد، هي الصدام رقم 35 لمورينيو ضد أنديته السابقة، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 18 مواجهة، مقابل 6 تعادلات و11 هزيمة.

المواجهة الأولى للمدرب البالغ من العمر 56 عامًا، ضد فريق سابق له، كانت عندما كان يقود فريق ليريا البرتغالي أمام ناديه السابق بنفيكا في عام 2001 وانتهت بالتعادل.

الخسارة كانت حاضرة مع مورينيو، في آخر مواجهاته أمام أنديته السابقة.

حدث ذلك في فبراير من العام الحالي عندما خسر من تشيلسي بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، على يد لاعبه السابق فرانك لامبارد.

وكانت مباراة الذهاب، بين توتنهام ومانشستر يونايتد، انتهت بهزيمة أبناء مورينيو على أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

لكن على الرغم من هذا السجل المتميز أمام أنديته السابقة، لكن من بين هزائمه الـ11 تعرض لهزائم مُحرجة، منها خسارته مع مانشستر يونايتد على يد تشيلسي بقيادة أنطونيو كونتي 4/0 على ملعب ستامفورد بريدج في أكتوبر 2016، فماذا عن أحدث مواجهة ضد أحد أنديته السابقة؟