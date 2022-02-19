قبل ديربي الهلال والنصر .. ماذا حدث في 8 مواجهات سابقة بين دياز وروسو؟

يترقب الجمهور السعودي اللقاء المرتقب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك يوم الإثنين القادم.

ديربي الرياض سيكون الأول للأرجنتيني رامون دياز العائد لتدريب الهلال عقب إقالة ليوناردو جارديم، فيما سبق لميجيل روسو أن افتتح مشواره مع النصر بالفوز على الزعيم في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي.

المدربان سبق أن التقيا في 8 مباريات سابقة، وسيكون لقاء الإثنين القادم الأول بينهما خارج أمريكا الجنوبية.

ماذا حدث في 8 مباريات سابقة جمعت دياز وروسو؟

خاض المدربان الأرجنتينيان 8 مباريات سابقة، كانت الأولى منها قبل 26 عامًا تقريبًا، ورغم ذلك مازالت الأهم في التاريخ التنافسي بينهما، إذ كانت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وقد حسمها دياز لصالحه بالفوز إيابًا بعد التعادل ذهابًا.

المباراة كانت بين ريفربليت بمدربه دياز ويونيفيرسيداد التشيلي بمدربه روسو، وقد انتهى الذهاب في تشيلي 2-2 والإياب في الأرجنتين 1-0، وقد تُوج العملاق الأرجنتيني باللقب بعد فوزه على أمريكا دي كالي الكولومبي.

River, el dueño de América en la Libertadores 96 de la mano de @ramondiaz9dt 🌎#UnDíaComoHoy 🏆 pic.twitter.com/L9BMYJ5wS9 — River Plate (@RiverPlate) June 26, 2020

المباريات الـ6 الأخرى بين دياز وروسو كانت في الدوري الأرجنتيني، وقد استطاع مدرب الهلال الحالي الفوز في 3 مباريات، فيما حسم مدرب النصر مباراتين لصالحه، وحسم التعادل اللقاء الأخير.

أي أن إجمالي مواجهات الفريقين، 8 مباريات، شهد تفوق دياز بواقع 4 انتصارات مقابل انتصارين فقط لروسو، وحسم التعادل مباراتين.

والملاحظ أن مباريات المدربين لا تشهد نتائج كبيرة عادة، إذ لم يزد الفارق عن هدف واحد سوى في مباراتين، وأكبر فوز بينهما حققه دياز مع سان لورينزو على بوكا جونيورز روسو بثلاثة أهداف نظيفة.

كيف هو وضع الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

يُمكن القول أن حال الفريقين لا يختلف كثيرًا هذا الموسم، إذ عانيا كثيرًا في الدوري السعودي ولم يُحققا النتائج المطلوبة، ويُجزم الكثيرون أنهما خارج المنافسة على اللقب.

النصر يتواجد ثانيًا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهلال في مارس القادم.

الهلال يقبع في المركز الرابع بـ34 نقطة مع بقاء 3 مباريات مؤجلة واحدة منها أمام المتصدر الذي يبتعد عنه حاليًا بفارق 14 نقطة.

بطل آسيا كان قد أقال مدربه ليوناردو جارديم بعد الخسارة أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، فيما النصر كان قد تعاقد مع روسو ليخلف بيدرو إيمانويل الذي لم يُحقق النتائج المرجوة محليًا وقاريًا.

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