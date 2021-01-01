قبل ثمن نهائي دوري الأبطال .. يوفنتوس يفقد كوادرادو للإصابة

متاعب بيرلو تزداد

أعلن يوفنتوس إصابة نجمه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو والذي سيغيب عن مواجهة بورتو مساء الغد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك ازدادت متاعب المدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو بعد إصابة خفيفة في أوتار الركبة للظهير الكولومبي والذي سيعود إلى الملاعب في أوائل مارس.

وفي الوقت الحالي يحتاج يوفنتوس إلى خدمات جميع لاعبيه من أجل المواجهة الهامة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا؛ البطولة الأهم بالنسبة للسيدة العجوز منذ سنوات.

وصعد يوفنتوس كأول مجموعته برصيد 15 نقطة بالأفضلية في المواجهات المباشرة بعد التعادل في النقاط مع برشلونة ثاني المجموعة، حيث فاز برشلونة في مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشئ، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

أما بورتو فصعد كثاني مجموعته برصيد 13 نقطة بفرق 3 نقاط فقط عن نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الذي صعد كأول مجموعته.

وأظهر كوادرادو هذا العام أنه يعرف كيف يلعب في إكثر من مركز حيث يؤدي دور الظهير الأيمن والجناح بكفاءة عالية للغاية.

موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ليس ذلك فقط، بل إن النجم الكولومبي يعد أحد أكثر لاعبي يوفنتوس ثباتُا في المستوى وتأثيرًا منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن.