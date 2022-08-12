قبل بداية الموسم .. طلب خاص من الهلال بشأن الحكام

الهلال لا يريد الاعتماد على الحكم السعودي

تخطط إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتوجيه طلب خاص إلى اتحاد كرة القدم السعودي، بشأن حكام مباريات الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل انطلاقه.

ما هو طلب الهلال بشأن حكام مباريات الدوري؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن نادي الهلال يعتزم طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مواجهات الفريق التي تُجرى على أرضه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يرغب في اتخاذ تلك الخطوة، بهدف ضمان جودة الأداء التحكيمي، وحفاظًا على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، والحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 25 أغسطس الجاري، وذلك بعدما تأخر الموسم الماضي في نهايته.

ما هو موقف لجنة الحكام من طلب الهلال؟

وأشارت الصحيفة أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اجتمعت بالفعل منذ أيام مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت لجنة الحكام في نهاية هذا الاجتماع، استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام غير السعوديين دون سقف محدد، كما تم الاتفاق بموافقة كل الأندية، على السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديمه خلال المدة المحددة.

وقلصت لجنة الحكام شروط تقديم طلب الطاقم الأجنبي، بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة، بدلًا من 16 يومًا، على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب.