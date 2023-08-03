قبل أن يبدأ الموسم الأول معهم.. لويس إنريكي يفكر في ترك باريس سان جيرمان!

أحمد مجدي
Luis Enrique PSGGetty
الدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانلويس أنريكي

المدرب الإسباني لا يبدو مرتاحًا لكل هذا التوتر..

مر أكثر من شهر فقط على تولي لويس إنريكي بشكل رسمي مهمة تدريب باريس سان جيرمان، ولكن لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للمدرب الإسباني في القلعة الباريسية.

كان "لوتشو" يأمل في بداية خالية من التوتر في فترة ولايته، لكن لم يكن هناك شيء سوى ذلك حيث ألقى وضع كيليان مبابي بظلاله على باريس سان جيرمان الذي يتطلع بنشاط لبيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف.

علاوة على ذلك، تم ربط المدير الرياضي لويس كامبوس بالمغادرة، ونتيجة لكل ذلك، ذكرت صحيفة "ماركا" أن إنريكي قد يترك باريس سان جيرمان بالفعل، بعد أن شعر بالانزعاج الشديد وعدم الارتياح للوضع الحالي لبطل فرنسا.

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يمكننا حقًا أن نقول إن باريس سان جيرمان لم يكن ناديًا يسهل إدارته على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث كان ثقل التوقعات في كثير من الأحيان عاملاً كبيرًا في بعض الأحيان لإضافة توتر كبير لمسيرة أي مدرب أو لاعب.

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63933 الأصوات